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    Бистрович: Уход Николича из ЦСКА стал неожиданностью

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    Экс-игрок ЦСКА Кристиян Бистрович сообщил, как в команде отреагировали на решение главного тренера Марко Николича уйти из армейского клуба.

    Марко Николич
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    Марко Николич

    «Результат, которого добился ЦСКА — это полностью заслуга Марко Николича и его штаба. Очень жаль, что теперь будет другая команда с новым тренером.

    Что касается личных итогов, то я смог закрепиться в стартовом составе, постоянно играл при Николиче, хотя до этого несколько лет ездил по арендам. Но это нормальная история в футболе, когда ты уходишь в аренду, а потом оказываешься нужен тренеру. Считаю, что прошлый сезон — лучший в моей карьере.

    Как отреагировал на уход Николича из ЦСКА? Для нас всех это стало неожиданностью. Он позвонил мне за день до того, как об этом объявили. Думаю, лучше он сам расскажет о своем решении… В команде все были уверены, что продолжим работать вместе и бороться за чемпионство в следующем сезоне.

    Если бы Марко остался, то и я бы продлил контракт с ЦСКА. Он говорил, что хотел сохранить меня в команде, видел в составе. Когда Николич ушел, я понял, что мои шансы остаться в ЦСКА минимальны. Но это футбол — ты не знаешь, что случится завтра», — цитирует Бистровича «СЭ».

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