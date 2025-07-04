Араухо начал предсезонную подготовку раньше остальных игроков «Барселоны»

Защитникприступил к тренировкам до официального начала сборов команды, сообщает Sport.es.

26-летний уругваец вернулся из отпуска и уже несколько дней проводит индивидуальные занятия в Барселоне, уделяя особое внимание физической форме. Он тренируется дома, где у него оборудован личный тренажерный зал, и следует персональной программе, составленной специалистами клуба.

В прошедшем сезоне-2024/25 Араухо провел 24 матча за «Барселону», отметившись двумя голами и двумя результативными передачами.

Контракт защитника с клубом рассчитан до лета 2031 года.