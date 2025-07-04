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    Араухо начал предсезонную подготовку раньше остальных игроков «Барселоны»

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    Защитник «Барселоны» Рональд Араухо приступил к тренировкам до официального начала сборов команды, сообщает Sport.es.

    Рональд Араухо
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    Рональд Араухо

    26-летний уругваец вернулся из отпуска и уже несколько дней проводит индивидуальные занятия в Барселоне, уделяя особое внимание физической форме. Он тренируется дома, где у него оборудован личный тренажерный зал, и следует персональной программе, составленной специалистами клуба.

    В прошедшем сезоне-2024/25 Араухо провел 24 матча за «Барселону», отметившись двумя голами и двумя результативными передачами.

    Контракт защитника с клубом рассчитан до лета 2031 года.

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