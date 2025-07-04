Араухо начал предсезонную подготовку раньше остальных игроков «Барселоны»

Рональд Араухо Фото: globallookpress.com
26-летний уругваец вернулся из отпуска и уже несколько дней проводит индивидуальные занятия в Барселоне, уделяя особое внимание физической форме. Он тренируется дома, где у него оборудован личный тренажерный зал, и следует персональной программе, составленной специалистами клуба.
В прошедшем сезоне-2024/25 Араухо провел 24 матча за «Барселону», отметившись двумя голами и двумя результативными передачами.
Контракт защитника с клубом рассчитан до лета 2031 года.