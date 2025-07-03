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    Агент Мухина: Будущее Максима станет ясно после Братского кубка

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    Владимир Кузьмичев, являющийся агентом полузащитника ЦСКА Максима Мухина, рассказал о ближайшем будущем игрока.

    Максим Мухин
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    Максим Мухин

    «Макс тренируется, готовится к сезону. Тренеру нужно чуть больше времени, чтобы сделать выводы о совместной работе. На сегодняшний день никакого решения с ЦСКА у нас нет. Дедлайн? Думаю, разумным будет принять решение по окончании Братского кубка. На игрока есть определенный спрос.

    Понятно, что нужно в недельный срок определиться, ведь если речь пойдет о переходе, то Максиму нужно будет успеть познакомиться с новым коллективом и пройти с ним подготовку. Но это только мои мысли. Надеюсь, в течение недели будет определенность», — сказал Кузьмичев «СЭ».

    Большую часть сезона Мухин восстанавливался после тяжелой травмы колена, проведя всего один матч за ЦСКА. Контракт 23-летнего футболиста с армейцами действует еще год. На его счету есть 7 матчей в составе сборной России.

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