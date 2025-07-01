22:00Реал — ЮвентусОнлайн
ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Винисиус («Реал»)«Реал» — «Ювентус». Онлайн, прямая трансляция
    Все новости спорта

    «Реал» — «Ювентус»: смотреть онлайн в прямом эфире

    Футбол Клубный чемпионат мира Футбол Испании Реал Мадрид Футбол Италии Ювентус
    В матче 1/8 финала клубного чемпионата мира встретятся мадридский «Реал» и туринский «Ювентус». Игра состоится 1 июля на «Хард Рок» в Майами-Гарденс. Начало в 22:00 мск.

    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей

    «Реал» не проиграл ни в одном из трех матчей турнира. У команды Хаби Алонсо 2 победы и одна ничья в групповой стадии, благодаря чему «сливочные» выиграли свой квартет.

    «Ювентус» также одержал две победы, но в последнем туре крупно проиграл «Манчестер Сити» со счетом 2:5. Это стало серьезным ударом для туринцев. Предстоящий матч покажет, сделали ли они работу над ошибками.

    Прогнозы и ставки

    Полезная информация для ставок:

    • Букмекеры считают «Реал» фаворитом встречи: ставки на победу принимаются с коэффициентами 1.88 и 4.40. На проход команд в четвертьфинал можно поставить за 1.41 и 3.00 соответственно.

    • Эксперты LiveSport.Ru рассказали, кто выиграет поединок. Об этом в прогнозе редакции.

    • Искусственный интеллект поставил на результативную ничью 2:2.

    Трансляция матча

    Прямую трансляцию матча «Реал» — «Ювентус» смотрите на LiveCup.Run.

    Смотреть матч онлайнНужны: регистрация и любой депозит
    Фрибет 130EURНовым игрокам

    Там же можно найти ссылки на прямые трансляции многих других матчей в разных видах спорта.

    Читайте также

    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Одолеет ли «Реал» «Ювентус»?
  • «Реал» — «Ювентус». Прогноз и ставки
  • 1.82
    •
  • Джокович забуксует на старте Уимблдона?
  • Мюллер — Джокович. Прогноз и ставки
  • 1.96
    •
  • «Шмели» сыграют результативно?
  • «Боруссия» Д — «Монтеррей». Прогноз и ставки
  • 2.50
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьФрибет €130 только по промо LS1W ИгратьБонус до $1000 на первое пополнение ИгратьБонус $1500 + 150 FS новым игрокам ИгратьБонус $350 на второй депозит ИгратьФрибет €5 по промо LIVESPORT
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.49
  • Экспресс дня 1 июля
  • Сегодня в 22:00
    •  1.82
  • Прогноз на матч Реал — Ювентус
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.96
  • Прогноз на матч Мюллер — Джокович
  • Теннис
  • Сегодня в 21:10
    •  2.50
  • Прогноз на матч Боруссия Д — Монтеррей
  • Футбол
  • Завтра в 04:00
    •  2.36
  • Прогноз на матч Фриц — Диалло
  • Теннис
  • Завтра в 18:30
    •  2.02
  • Прогноз на матч Швейцария (ж) — Норвегия (ж)
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  6.76
  • Экспресс дня 2 июля
  • Завтра в 19:00
    •  1.88
  • Прогноз на матч Харри — Тьен
  • Теннис
  • Завтра в 13:00
    •  2.71
  • Прогноз на матч Метта — Тукумс 2000
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры