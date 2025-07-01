В матче 1/8 финала клубного чемпионата мира встретятся мадридскийи туринский. Игра состоится 1 июля на «Хард Рок» в Майами-Гарденс. Начало в 22:00 мск.

«Реал» не проиграл ни в одном из трех матчей турнира. У команды Хаби Алонсо 2 победы и одна ничья в групповой стадии, благодаря чему «сливочные» выиграли свой квартет.

«Ювентус» также одержал две победы, но в последнем туре крупно проиграл «Манчестер Сити» со счетом 2:5. Это стало серьезным ударом для туринцев. Предстоящий матч покажет, сделали ли они работу над ошибками.

Прогнозы и ставки

Полезная информация для ставок:

Букмекеры считают «Реал» фаворитом встречи: ставки на победу принимаются с коэффициентами 1.88 и 4.40. На проход команд в четвертьфинал можно поставить за 1.41 и 3.00 соответственно.

Эксперты LiveSport.Ru рассказали, кто выиграет поединок. Об этом в прогнозе редакции.

Искусственный интеллект поставил на результативную ничью 2:2.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча «Реал» — «Ювентус» смотрите на LiveCup.Run.

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Там же можно найти ссылки на прямые трансляции многих других матчей в разных видах спорта.