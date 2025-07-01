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    «Манчестер Сити» — «Аль-Хиляль»: смотреть онлайн в прямом эфире

    Футбол Клубный чемпионат мира Футбол Англии Манчестер Сити Аль-Хиляль
    1 июля на стадионе «Орландо Цитрус Боул» «Манчестер Сити» и «Аль-Хиляль» проведут очную встречу в рамках 1/8 финала клубного чемпионата мира. Небольшой анонс поединка.

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    До сих пор «Ман Сити» шел на победной серии. Команда Гвардиолы практически без труда преодолела групповой этап. Чего только стоит крупная победа над «Ювентусом» со счетом 5:2.

    «Аль-Хиляль» отличился тем, что добыл ничью в матче с «Реалом», при этом за 3 поединка в группе клуб выиграл только раз. Неужели на этом и завершится мировой путь саудовского клуба.

    Прогнозы и ставки

    Полезная информация:

    • Букмекеры: ставки принимаются с коэффициентами 1.29 и 9.60. Оценки на проход команд в четвертьфинал: 1.14 на «Ман Сити», 6.10 на «Аль-Хиляль».

    • Прогноз: эксперты LiveSport уверены, что «Манчестер Сити» подтвердит статус фаворита.

    Трансляция матча

    Прямую трансляцию матча «Манчестер Сити» — «Аль-Хиляль» смотрите на LiveCup.Run.

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    Там же можно найти ссылки на прямые трансляции многих других матчей в разных видах спорта.

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