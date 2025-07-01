1 июля на стадионе «Орландо Цитрус Боул»проведут очную встречу в рамках 1/8 финала клубного чемпионата мира. Небольшой анонс поединка.

До сих пор «Ман Сити» шел на победной серии. Команда Гвардиолы практически без труда преодолела групповой этап. Чего только стоит крупная победа над «Ювентусом» со счетом 5:2.

«Аль-Хиляль» отличился тем, что добыл ничью в матче с «Реалом», при этом за 3 поединка в группе клуб выиграл только раз. Неужели на этом и завершится мировой путь саудовского клуба.

Прогнозы и ставки

Полезная информация:

Букмекеры: ставки принимаются с коэффициентами 1.29 и 9.60. Оценки на проход команд в четвертьфинал: 1.14 на «Ман Сити», 6.10 на «Аль-Хиляль».

Прогноз: эксперты LiveSport уверены, что «Манчестер Сити» подтвердит статус фаворита.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча «Манчестер Сити» — «Аль-Хиляль» смотрите на LiveCup.Run.

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