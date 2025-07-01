До сих пор «Ман Сити» шел на победной серии. Команда Гвардиолы практически без труда преодолела групповой этап. Чего только стоит крупная победа над «Ювентусом» со счетом 5:2.
«Аль-Хиляль» отличился тем, что добыл ничью в матче с «Реалом», при этом за 3 поединка в группе клуб выиграл только раз. Неужели на этом и завершится мировой путь саудовского клуба.
Прогнозы и ставки
Полезная информация:
- Букмекеры: ставки принимаются с коэффициентами 1.29 и 9.60. Оценки на проход команд в четвертьфинал: 1.14 на «Ман Сити», 6.10 на «Аль-Хиляль».
- Прогноз: эксперты LiveSport уверены, что «Манчестер Сити» подтвердит статус фаворита.
Трансляция матча
Прямую трансляцию матча «Манчестер Сити» — «Аль-Хиляль» смотрите на LiveCup.Run.
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