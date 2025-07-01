Гайич: Не было смысла никуда уходить из ЦСКА

Защитниквысказался о продлении контракта с московским клубом.

«Я очень доволен. Чувствую себя здесь как дома. Уже полностью адаптировался, семье здесь нравится. Не было смысла никуда уходить.

Челестини? Конечно, у каждого тренера есть свои идеи. Пока мы готовимся, пытаемся принять их. Уверен, что с ним в этом сезоне всё получится», — цитирует Гайича «Матч ТВ».

За ЦСКА серб выступал с лета 2022 года. Всего сыграл за московский клуб 112 матчей, забил в них 7 мячей и сделал 9 голевых передач. В составе армейцев он выиграл Кубок России в этом сезоне.