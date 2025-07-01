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    Винисиус («Реал»)«Реал» — «Ювентус». Онлайн, прямая трансляция
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    Гайич: Не было смысла никуда уходить из ЦСКА

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    Защитник ЦСКА Милан Гайич высказался о продлении контракта с московским клубом.

    Милан Гайич
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    Милан Гайич

    «Я очень доволен. Чувствую себя здесь как дома. Уже полностью адаптировался, семье здесь нравится. Не было смысла никуда уходить.

    Челестини? Конечно, у каждого тренера есть свои идеи. Пока мы готовимся, пытаемся принять их. Уверен, что с ним в этом сезоне всё получится», — цитирует Гайича «Матч ТВ».

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    • За ЦСКА серб выступал с лета 2022 года. Всего сыграл за московский клуб 112 матчей, забил в них 7 мячей и сделал 9 голевых передач. В составе армейцев он выиграл Кубок России в этом сезоне.

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