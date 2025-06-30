Абена покинул «Спартак»

Московскийи центральный защитникприняли решение расстаться по обоюдному согласию.

«Спартак» и 30-летний защитник расторгли контракт. Стороны активировали пункт в соглашении, который позволял прекратить сотрудничество после первого сезона. Благодарим Миэнти за время, проведенное в «Спартаке», и желаем успехов в новом клубе«, — говорится в заявлении на сайте красно-белых.

Летом 2024 года Абена стал игроком "Спартака", перейдя из венгерского "Ференцвароша". Всего он сыграл в прошлом сезоне 12 матчей во всех турнирах. Сейчас Абена оценивается в € 800 тыс.