Клинсман: Даже «Реал» пытается заставить Мбаппе и Винисиуса отойти назад для защиты

Немецкий тренервысказался о том, сможет ли главный тренерзаставить форвардовиграть в обороне.

«Команды с Месси — единственные, которые могут позволить себе обороняться всего 10 игроками. Даже "Реал" пытается заставить Мбаппе и Винисиуса отойти назад для защиты… Убеждён ли я, что Хаби Алонсо может это сделать? Нет, правда (смеётся). Мбаппе уже не ребёнок, и Винисиус видит, что они не защищаются… но он тоже не помогает.

Это две личности, с которыми Хаби должен справиться, и я уверен, что команда сможет компенсировать всё и получить максимум от них обоих. В ПСЖ, например, эти два года с Неймаром, Мбаппе и Месси не сложились… Но да, я согласен, что Хаби будет трудно заставить их обоих больше защищаться», — приводит слова Клинсмана Marca.

Напомним, что «Реал» вышел в 1/8 финала Клубного ЧМ, где встретится с «Ювентусом» 1-го июля.