1-й таймПСЖ — Интер МайамиОнлайн
ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Лионель Месси«ПСЖ» — «Интер Майами». Онлайн, прямая трансляция
  • 18:20
    • «ПСЖ» — «Интер Майами»: стартовые составы на матч 1/8 финала КЧМ
  • 18:00
    • Медведев: Переговоры по трансферу Романа Веги в «Зенит» успешно завершены
  • 17:18
    • Стали известны составы групп Пути РПЛ Кубка России
    Все новости спорта

    Клинсман: Даже «Реал» пытается заставить Мбаппе и Винисиуса отойти назад для защиты

    Футбол Календарь Примеры Прогнозы на Примеру Ла Лига Футбол Испании Реал Мадрид
    Немецкий тренер Юрген Клинсман высказался о том, сможет ли главный тренер «Реала» Хаби Алонсо заставить форвардов Килиана Мбаппе и Винисиуса играть в обороне.

    Килиан Мбаппе — нападающий «Реала»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Килиан Мбаппе — нападающий «Реала»

    «Команды с Месси — единственные, которые могут позволить себе обороняться всего 10 игроками. Даже "Реал" пытается заставить Мбаппе и Винисиуса отойти назад для защиты… Убеждён ли я, что Хаби Алонсо может это сделать? Нет, правда (смеётся). Мбаппе уже не ребёнок, и Винисиус видит, что они не защищаются… но он тоже не помогает.

    Это две личности, с которыми Хаби должен справиться, и я уверен, что команда сможет компенсировать всё и получить максимум от них обоих. В ПСЖ, например, эти два года с Неймаром, Мбаппе и Месси не сложились… Но да, я согласен, что Хаби будет трудно заставить их обоих больше защищаться», — приводит слова Клинсмана Marca.

  • От шикарного «Ман Сити» до фанатского гнева: 11 наблюдений по итогам группового этапа КЧМ
  • Промежуточные итоги Клубного чемпионата мира
  • Вчера

    • Напомним, что «Реал» вышел в 1/8 финала Клубного ЧМ, где встретится с «Ювентусом» 1-го июля.

    Читайте также

    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Месси против ПСЖ: кто кого?
  • «ПСЖ» — «Интер Майами». Прогноз и ставки
  • 1.80
    •
  • «Фламенго» не так уж и прост
  • «Фламенго» — «Бавария». Прогноз и ставки
  • 1.73
    •
  • «Зенит» наконец-то одолеет белградцев
  • «Зенит» — «Црвена Звезда». Прогноз и ставки
  • 2.16
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьФрибет €130 только по промо LS1W ИгратьБонус до $1000 на первое пополнение ИгратьБонус $1500 + 150 FS новым игрокам ИгратьБонус $350 на второй депозит ИгратьФрибет €5 по промо LIVESPORT
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.71
  • Экспресс дня 29 июня
  • Сегодня в 23:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч ПСЖ — Интер Майами
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  1.73
  • Прогноз на матч Фламенго — Бавария
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.16
  • Прогноз на матч Зенит — Црвена Звезда
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.14
  • Прогноз на матч Акрон — Спартак Кострома
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  3.79
  • Экспресс дня 30 июня
  • Завтра в 22:00
    •  1.73
  • Прогноз на матч Интер Милан — Флуминенсе
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Фриц — Мпетши-Перрикар
  • Теннис
  • Завтра в 18:00
    •  2.52
  • Прогноз на матч Диалло — Альтмайер
  • Теннис
  • Завтра в 18:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры