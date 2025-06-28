Черышев сожалеет, что Пьянич покинул РПЛ

Известный в прошлом игрок, а ныне тренерпрокомментировал уходиз московского ЦСКА.

«Пьянич — футболист высокого уровня. Было приятно, что он приехал в российский чемпионат, но стало обидно, что он так быстро взял и уехал. Это больше всего напрягает. У меня был момент, когда в команде за сезон менялось четыре тренера.

Нельзя говорить, что Пьянич ушел из ЦСКА из-за того, что Николич покинул команду. Каждый футболист зарабатывает свое место под солнцем благодаря своей работе. Это не то, что мы думаем», — сказал Черышев Чемпионату«.

В прошлом сезоне боснийский полузащитник сыграл за армейцев 25 матчей, отдал в них 2 голевые передачи.