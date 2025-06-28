ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Николай Саприн Николай Саприн: «Ювентусу» будет сложно что-то противопоставить «Реалу»
    Все новости спорта

    Тер Штеген поставил жесткое условие «Барселоне»

    Футбол Футбол Испании Барселона
    Голкипер «Барселоны» Марк-Андре тер Штеген поставил клубу жёсткое условие относительно своего будущего. Как сообщает Sport.es, немецкий вратарь требует от руководства либо гарантировать продолжение сотрудничества на прежних условиях, либо расторгнуть контракт с полной выплатой суммы, предусмотренной соглашением.

    Марк-Андре тер Штеген
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Марк-Андре тер Штеген

    По данным источника, 33-летний футболист крайне недоволен утечкой информации, которая, по его мнению, подрывает его репутацию и профессионализм. Несмотря на напряжённую ситуацию, тер Штеген намерен вернуться к предсезонной подготовке и побороться за место в составе, конкурируя с новым вратарём команды Жоаном Гарсией.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Ранее сообщалось, что «Барселона» рассматривает вариант досрочного расторжения контракта с игроком, который действует до 2028 года, но хочет ограничиться компенсацией лишь за один сезон.

    Читайте также

    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Матч получится низовым?!
  • «Бенфика» — «Челси». Прогноз и ставки
  • 2.65
    •
  • Финал получится прагматичным
  • Англия (U21) — Германия (U21). Прогноз и ставки
  • 1.87
    •
  • Определят ли «Палмейрас» и «Ботафого» сильнейшего за 90 минут?
  • «Палмейрас» — «Ботафого». Прогноз и ставки
  • 2.90
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьФрибет €130 только по промо LS1W ИгратьБонус до $1000 на первое пополнение ИгратьБонус $1500 + 150 FS новым игрокам ИгратьБонус $350 на второй депозит ИгратьФрибет €5 по промо LIVESPORT
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    5.22
  • Экспресс дня 28 июня
  • Сегодня в 23:00
    •  2.65
  • Прогноз на матч Бенфика — Челси
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.87
  • Прогноз на матч Англия (U21) — Германия (U21)
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.90
  • Прогноз на матч Палмейрас — Ботафого
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.55
  • Прогноз на матч Астана — Кызыл-Жар
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч ПСЖ — Интер Майами
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •  2.16
  • Прогноз на матч Зенит — Црвена Звезда
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •  2.18
  • Прогноз на матч Спартак — Торпедо
  • Футбол
  • Завтра в 11:00
    •  2.50
  • Прогноз на матч Туран — Актобе
  • Футбол
  • Завтра в 16:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры