Тер Штеген поставил жесткое условие «Барселоне»

Марк-Андре тер Штеген Фото: globallookpress.com
По данным источника, 33-летний футболист крайне недоволен утечкой информации, которая, по его мнению, подрывает его репутацию и профессионализм. Несмотря на напряжённую ситуацию, тер Штеген намерен вернуться к предсезонной подготовке и побороться за место в составе, конкурируя с новым вратарём команды Жоаном Гарсией.
Ранее сообщалось, что «Барселона» рассматривает вариант досрочного расторжения контракта с игроком, который действует до 2028 года, но хочет ограничиться компенсацией лишь за один сезон.