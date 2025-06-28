Тер Штеген поставил жесткое условие «Барселоне»

Голкипер «Барселоны»поставил клубу жёсткое условие относительно своего будущего. Как сообщает Sport.es, немецкий вратарь требует от руководства либо гарантировать продолжение сотрудничества на прежних условиях, либо расторгнуть контракт с полной выплатой суммы, предусмотренной соглашением.

По данным источника, 33-летний футболист крайне недоволен утечкой информации, которая, по его мнению, подрывает его репутацию и профессионализм. Несмотря на напряжённую ситуацию, тер Штеген намерен вернуться к предсезонной подготовке и побороться за место в составе, конкурируя с новым вратарём команды Жоаном Гарсией.

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Ранее сообщалось, что «Барселона» рассматривает вариант досрочного расторжения контракта с игроком, который действует до 2028 года, но хочет ограничиться компенсацией лишь за один сезон.