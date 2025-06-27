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    «Аль-Хиляль» — «Пачука»: смотреть онлайн в прямом эфире

    Футбол Клубный чемпионат мира Аль-Хиляль
    В группе H клубного чемпионата мира состоится матч «Аль-Хиляля» и «Пачуки», который сыграют в рамках третьего тура. Матч назначен на 27 июня 04:00 по мск.

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    Если «Пачука» уже потеряла шансы на плей-офф, то саудиты все еще могут туда попасть. Чтобы увеличить шансы на успех, сегодня им нужно побеждать. Тем более что «Зальцбург», идущий на 2 пункта впереди, сыграет с «Реалом».

    «Аль-Хиляль» — крепкий орешек, который добыл ничью с «Реалом». Учитывая обстоятельства, саудовский клуб будет стремиться к победе, которая, к слову, станет первой для команды в турнире.

    Прогнозы и ставки

    Информация для ставок:

    • Букмекеры высоко оценивают шансы «Аль-Хиляля» на победу. Ставки принимаются с коэффициентами 1.66 и 4.85.

    • Эксперты LiveSport.Ru в своем прогнозе рассказали о том, чего ждать от поединка и на что ставить.

    Трансляция матча

    Прямую трансляцию матча «Аль-Хиляль» — «Пачука» смотрите на LiveCup.Run.

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    Там же можно найти ссылки на прямые трансляции многих других матчей в разных видах спорта.

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