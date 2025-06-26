Японцы проиграли два поединка и не смогли набрать ни одного пункта к последнему туру. У «Монтеррея» другая история. Мексиканцы имеют 2 очка и в случае победы могут догнать лидеров таблицы.
Многое будет зависеть от результативности этой встречи и того, как закончится матч «Интера» и «Ривер Плейт», прогноз на который есть на LiveSport.
Прогнозы и ставки
Информация для ставок:
- Коэффициенты букмекеров: 5.00 на победу «Уравы», 4.00 на ничью, 1.70 на победу «Монтеррея».
- Эксперты LiveSport в своем прогнозе рассказали, чего ждать от этого поединка.
Трансляция матча
Прямую трансляцию матча «Монтеррей» — «Урава» смотрите на LiveCup.Run.
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