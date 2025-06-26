26 июня японский клубсыграет с мексиканскимв матче 3-го тура группы E клубного чемпионата мира.

Японцы проиграли два поединка и не смогли набрать ни одного пункта к последнему туру. У «Монтеррея» другая история. Мексиканцы имеют 2 очка и в случае победы могут догнать лидеров таблицы.

Многое будет зависеть от результативности этой встречи и того, как закончится матч «Интера» и «Ривер Плейт», прогноз на который есть на LiveSport.

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Коэффициенты букмекеров: 5.00 на победу «Уравы», 4.00 на ничью, 1.70 на победу «Монтеррея».

Эксперты LiveSport в своем прогнозе рассказали, чего ждать от этого поединка.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча «Монтеррей» — «Урава» смотрите на LiveCup.Run.

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Там же можно найти ссылки на прямые трансляции многих других матчей в разных видах спорта.