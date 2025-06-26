Юрий Матвеев: Уход Пьянича из ЦСКА плохо скажется на имидже РПЛ

Известный в прошлом нападающийвысказал свое мнение по поводу ухода из московского ЦСКА хавбеков

«Если ЦСКА решил не продлевать контракты с Пьяничем и Жемалетдиновым, значит, в клубе считают, что они не являются потерями. Пришёл новый главный тренер, который наверняка в курсе всех перестановок в команде, — не без его случился уход этих футболистов.

Пьянич — игрок очень хорошего уровня, однако ему уже 35 лет, поэтому ЦСКА не хотел рисковать. Миралем поиграл на самом высоком уровне в мировом футболе, поэтому хотелось бы, чтобы чаще такие футболисты приезжали в РПЛ. Это повышает интерес болельщиков к футболу. Уход Пьянича из ЦСКА — нехороший момент в плане имиджа российского футбола», — сказал Матвеев «Чемпионату».

Ранее стало известно о том, что ЦСКА принял решение не предлагать новые контракты 35-летнему Пьяничу и 28-летнему Жемалетдинову. Оба они покинут команду на правах свободного агента.