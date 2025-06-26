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    Лапорта: Мы с «Реалом» разные с точки зрения чувств

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    Президент «Барселоны» Жоан Лапорта высказался о постоянном соперничестве каталонцев с мадридским «Реалом».

    Жоан Лапорта
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    Жоан Лапорта

    «Мы разные с точки зрения чувств. У них есть чувство власти, а у нас есть чувство идентичности. Каждый защищает свое. Мы подпитываемся соперничеством, институциональным уважением.

    Мы основываемся на молодежном футболе. Мы создаем таланты. Они выходят на рынок, у них мало кто появляется.

    Это заставляет нас гордиться тем, кто мы есть. Мы больше, чем клуб», — цитирует Лапорту Mundo Deportivo.

    Напомним, что в прошлом сезоне «Барселона» стала чемпионом Испании, а «Реал» занял итоговое второе место.

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