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    Кирьяков: Назначение Челестини — очередной эксперимент

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    Бывший футболист сборной России Сергей Кирьяков прокомментировал назначение Фабио Челестини в качестве главного тренера ЦСКА.

    Фабио Челестини
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    Фабио Челестини

    «Интересно, что получится после назначения Челестини в ЦСКА. Это очередной эксперимент, армейцы любят экспериментировать, делая ставку на иностранных специалистов. Пока ЦСКА не дошел до того, чтобы больше доверять российским тренерам. Наверняка, в команде будут изменения, а также поменяется философия игры. У армейцев всегда тасуется новая колода. Теперь все зависит от карт, которые достанут из этой колоды. Если будут хорошие карты и джокер, это одна ситуация — в прошлом сезоне ЦСКА сыграл хорошо. Что будет в следующем сезоне? Колода замешана заново», — приводит слова Кирьякова «Чемпионат».

    Швейцарский специалист пришел в ЦСКА на смену Марко Николичу, который ушел в греческий АЕК. Контракт с Челестини рассчитан на 2 сезона с возможным продлением еще на год.

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