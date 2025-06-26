Кирьяков: Назначение Челестини — очередной эксперимент

Бывший футболист сборной Россиипрокомментировал назначениев качестве главного тренера

«Интересно, что получится после назначения Челестини в ЦСКА. Это очередной эксперимент, армейцы любят экспериментировать, делая ставку на иностранных специалистов. Пока ЦСКА не дошел до того, чтобы больше доверять российским тренерам. Наверняка, в команде будут изменения, а также поменяется философия игры. У армейцев всегда тасуется новая колода. Теперь все зависит от карт, которые достанут из этой колоды. Если будут хорошие карты и джокер, это одна ситуация — в прошлом сезоне ЦСКА сыграл хорошо. Что будет в следующем сезоне? Колода замешана заново», — приводит слова Кирьякова «Чемпионат».

Швейцарский специалист пришел в ЦСКА на смену Марко Николичу, который ушел в греческий АЕК. Контракт с Челестини рассчитан на 2 сезона с возможным продлением еще на год.