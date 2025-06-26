В 3-м туре группы G клубного чемпионата мирапроведут очную встречу, чтобы выяснить сильнейшего. Матч состоится 26 июня в 22:00 мск.

Обе команды обеспечили себе выход в плей-офф. Единственной мотивацией в этом поединке остается первое место. Пока что таблицу возглавляет «Юве», но «Ман Сити» может изменить ситуацию.

До этого подопечные Хосепа Гвардиолы уже давно не побеждали «Ювентус». в Последних трех встречах «горожане» терпели неудачу. Сможет ли «Ман Сити» взять реванш?

Прогнозы и ставки

Полезная информация:

Букмекеры предлагают такие котировки: 4.90 — на победу «Ювентуса», 3.80 — на ничью, 1.76 — на победу «Ман Сити».

На LiveSport вышел прогноз, в котором эксперты назвали победителя матча.

Искусственный интеллект на стороне «Ман Сити» и ставит на его победу со счетом 1:0.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча «Ювентус» — «Манчестер Сити» смотрите на LiveCup.Run.

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Там же можно найти ссылки на прямые трансляции многих других матчей в разных видах спорта.