Обе команды обеспечили себе выход в плей-офф. Единственной мотивацией в этом поединке остается первое место. Пока что таблицу возглавляет «Юве», но «Ман Сити» может изменить ситуацию.
До этого подопечные Хосепа Гвардиолы уже давно не побеждали «Ювентус». в Последних трех встречах «горожане» терпели неудачу. Сможет ли «Ман Сити» взять реванш?
Прогнозы и ставки
Полезная информация:
- Букмекеры предлагают такие котировки: 4.90 — на победу «Ювентуса», 3.80 — на ничью, 1.76 — на победу «Ман Сити».
- На LiveSport вышел прогноз, в котором эксперты назвали победителя матча.
- Искусственный интеллект на стороне «Ман Сити» и ставит на его победу со счетом 1:0.
Трансляция матча
Прямую трансляцию матча «Ювентус» — «Манчестер Сити» смотрите на LiveCup.Run.
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