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    «Ювентус» — «Манчестер Сити»: смотреть онлайн в прямом эфире

    Футбол Клубный чемпионат мира Футбол Англии Манчестер Сити Футбол Италии Ювентус
    В 3-м туре группы G клубного чемпионата мира «Ювентус» и «Манчестер Сити» проведут очную встречу, чтобы выяснить сильнейшего. Матч состоится 26 июня в 22:00 мск.

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    Обе команды обеспечили себе выход в плей-офф. Единственной мотивацией в этом поединке остается первое место. Пока что таблицу возглавляет «Юве», но «Ман Сити» может изменить ситуацию.

    До этого подопечные Хосепа Гвардиолы уже давно не побеждали «Ювентус». в Последних трех встречах «горожане» терпели неудачу. Сможет ли «Ман Сити» взять реванш?

    Прогнозы и ставки

    Полезная информация:

    • Букмекеры предлагают такие котировки: 4.90 — на победу «Ювентуса», 3.80 — на ничью, 1.76 — на победу «Ман Сити».

    • На LiveSport вышел прогноз, в котором эксперты назвали победителя матча.

    • Искусственный интеллект на стороне «Ман Сити» и ставит на его победу со счетом 1:0.

    Трансляция матча

    Прямую трансляцию матча «Ювентус» — «Манчестер Сити» смотрите на LiveCup.Run.

    Смотреть матч онлайнНужны: регистрация и любой депозит
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    Там же можно найти ссылки на прямые трансляции многих других матчей в разных видах спорта.

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