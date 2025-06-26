Червиченко: Приезд и уход Пьянича — ветер, который просвистел мимо

Экс-президентвысказался об уходе полузащитникаиз

«Что касается ухода Пьянича из ЦСКА, имена в футбол не играют, равно как и не тренируют. Видели мы этого Пьянича. Вы хотите сказать, что это лучший игрок? Нельзя сказать, что он был лучшим футболистом хотя бы в одном туре. Да, он картину не портил, но не могу сказать, что он сильно улучшал игру ЦСКА. Имя? У Станковича тоже было имя, только имя футболиста. Все на это купились и взяли его тренером "Спартака". Результаты мы видим.

Ничего страшного в уходе Пьянича нет. Наоборот, для меня важнее и интереснее прогресс Кисляка, Абдулкадырова и Глебова, чем Пьянич. Приезд и уход Миралема — ветер, который просвистел мимо», — сказал Червиченко Чемпионату.

В прошедшем сезоне Пьянич провел за ЦСКА 16 матчей в рамках РПЛ и отметился 2 голевыми передачами.