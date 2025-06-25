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    «Эсперанс» — «Челси»: смотреть онлайн в прямом эфире

    Футбол Клубный чемпионат мира Футбол Англии Челси
    25 июня на «Линкольн Файненшел Филд» в Филадельфии состоится матч группы D клубного чемпионата мира, в котором клубы «Эсперанс» из Туниса и «Челси» из Лондона.

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    В этом матче команды будут определять второго участника плей-офф от квартета. Пока что они имеют по 3 очка, при этом «Челси» занимает 2-е место. «Эсперансу» необходима победа, «Челси» подойдет ничья.

    Ранее «Челси» выиграл у «Лос-Анджелеса» 2:0 и проиграли 1:3 «Фламенго». «Эсперанс» уступил «Фламенго» 0:2, но добился минимальной победы 1:0 над «Лос-Анджелесом».

    Прогнозы и ставки

    Полезная информация для ставок:

    • По мнению букмекеров, «Челси» — фаворит противостояния. Ставки принимаются с коэффициентами 12.0 и 1.28 соответственно.

    • В прогнозе от LiveSport эксперты сайта дали прогноз, стоит ли рассчитывать на победу «Челси» в этом матче.

        Также на LiveSport можно почитать прогноз на другой матч группы D «Лос-Анджелес» — «Фламенго».

      Трансляция матча

      Прямую трансляцию матча «Эсперанс» — «Челси» смотрите на LiveCup.Run.

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      Там же можно найти ссылки на прямые трансляции многих других матчей в разных видах спорта.

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