25 июня на «Линкольн Файненшел Филд» в Филадельфии состоится матч группы D клубного чемпионата мира, в котором клубыиз Туниса ииз Лондона.

В этом матче команды будут определять второго участника плей-офф от квартета. Пока что они имеют по 3 очка, при этом «Челси» занимает 2-е место. «Эсперансу» необходима победа, «Челси» подойдет ничья.

Ранее «Челси» выиграл у «Лос-Анджелеса» 2:0 и проиграли 1:3 «Фламенго». «Эсперанс» уступил «Фламенго» 0:2, но добился минимальной победы 1:0 над «Лос-Анджелесом».

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