В этом матче команды будут определять второго участника плей-офф от квартета. Пока что они имеют по 3 очка, при этом «Челси» занимает 2-е место. «Эсперансу» необходима победа, «Челси» подойдет ничья.
Ранее «Челси» выиграл у «Лос-Анджелеса» 2:0 и проиграли 1:3 «Фламенго». «Эсперанс» уступил «Фламенго» 0:2, но добился минимальной победы 1:0 над «Лос-Анджелесом».
Прогнозы и ставки
Полезная информация для ставок:
- По мнению букмекеров, «Челси» — фаворит противостояния. Ставки принимаются с коэффициентами 12.0 и 1.28 соответственно.
- В прогнозе от LiveSport эксперты сайта дали прогноз, стоит ли рассчитывать на победу «Челси» в этом матче.
- Также на LiveSport можно почитать прогноз на другой матч группы D «Лос-Анджелес» — «Фламенго».
Трансляция матча
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