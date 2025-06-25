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    «Барселона» назвала дату, когда снова сыграет на «Камп Ноу»

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    Испанская «Барселона» проведет первый матч на обновленном «Камп Ноу» 10 августа 2025 года, сообщает официальный сайт каталонцев.

    «Камп Ноу»
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    «Камп Ноу»

    «Футбольный клуб "Барселона" официально объявляет о возвращении на свой стадион "Камп Ноу" 10 августа 2025 года — это знаменательное событие, которое ознаменует частичное открытие нового стадиона клуба в рамках более масштабного проекта преобразования. Возвращение состоится во время "Трофея Джоана Гампера", особого мероприятия для болельщиков "Барсы", о котором вскоре будет объявлено больше подробностей», — написано в сообщении.

    Масштабная реконструкция арены продолжалась более двух лет.

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