«Барселона» назвала дату, когда снова сыграет на «Камп Ноу»

Испанскаяпроведет первый матч на обновленном10 августа 2025 года, сообщает официальный сайт каталонцев.

«Футбольный клуб "Барселона" официально объявляет о возвращении на свой стадион "Камп Ноу" 10 августа 2025 года — это знаменательное событие, которое ознаменует частичное открытие нового стадиона клуба в рамках более масштабного проекта преобразования. Возвращение состоится во время "Трофея Джоана Гампера", особого мероприятия для болельщиков "Барсы", о котором вскоре будет объявлено больше подробностей», — написано в сообщении.

Масштабная реконструкция арены продолжалась более двух лет.