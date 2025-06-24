Станкович: Мы не должны повторять ошибок прошлого сезона

Главный тренер московскоговысказался о подготовке команды к сезону.

«Здесь всё прекрасно. Замечательно начинать предсезонную подготовку именно здесь. Здесь чувствуется история, чувствуется спартаковский дух, поэтому для каждого из нас начинать подготовку именно здесь — это максимально круто.

Это первая неделя после практически четырёх недель паузы. Акцент на аэробную работу, что-то будет и тактическое, потому что мы ждём ещё ребят, которые вернутся из своих национальных команд, поэтому когда мы уже будем в полном составе, то станем комплектовать эту мозаику полностью.

Мы должны сконцентрироваться на работе. Мы не должны повторять ошибок, которые допустили в прошлом сезоне. Но все постепенно, день за днем, нельзя все сделать за один раз. Время у нас сейчас есть на подготовку. Будем плавно идти к нашей цели, чтобы не повторять тех ошибок, и становиться лучше. Нам нужно становиться лучше по многим компонентам», — цитирует Станковича клубная пресс-служба.

Напомним, что в прошлом сезоне «Спартак» занял четвертое место в турнирной таблице.