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    Эдинсон Кавани«Окленд Сити» — «Бока Хуниорс». Онлайн, прямая трансляция
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    Станкович: Мы не должны повторять ошибок прошлого сезона

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    Главный тренер московского «Спартака» Деян Станкович высказался о подготовке команды к сезону.

    Деян Станкович
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    Деян Станкович

    «Здесь всё прекрасно. Замечательно начинать предсезонную подготовку именно здесь. Здесь чувствуется история, чувствуется спартаковский дух, поэтому для каждого из нас начинать подготовку именно здесь — это максимально круто.

    Это первая неделя после практически четырёх недель паузы. Акцент на аэробную работу, что-то будет и тактическое, потому что мы ждём ещё ребят, которые вернутся из своих национальных команд, поэтому когда мы уже будем в полном составе, то станем комплектовать эту мозаику полностью.

    Мы должны сконцентрироваться на работе. Мы не должны повторять ошибок, которые допустили в прошлом сезоне. Но все постепенно, день за днем, нельзя все сделать за один раз. Время у нас сейчас есть на подготовку. Будем плавно идти к нашей цели, чтобы не повторять тех ошибок, и становиться лучше. Нам нужно становиться лучше по многим компонентам», — цитирует Станковича клубная пресс-служба.

    Напомним, что в прошлом сезоне «Спартак» занял четвертое место в турнирной таблице.

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