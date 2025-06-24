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    Шунин: При Шварце было мое лучшее время в «Динамо»

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    Воспитанник и легенда московского «Динамо» Антон Шунин назвал свой лучший период карьеры в стане бело-голубых.

    Антон Шунин
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    Антон Шунин

    «Когда я был в расположении сборной, мне на телефон пришло сообщение с незнакомого номера: "Привет, мой капитан! Я желаю тебе удачи, я твой новый тренер, меня зовут Сандро Шварц". Это поразило сразу. И Шварц был такой во всем. Он дотошно относился к каждой детали, что свойственно немцам. На теорию всегда приходил минут на 15–20 раньше всех. Команда могла себе позволить прийти за минуту, но он всегда ждал заранее. Он очень щепетильно разбирал все моменты на теории. Мы четко понимали, кто что должен делать на поле.

    Сандро всегда готов был общаться с игроками и говорил: "Приходите ко мне по любому вопросу, который у вас есть". Иногда важно, чтобы тренер мог тебя выслушать и пообщаться, как с другом. Вот так было со Шварцем.

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    • При этом он требовал самоотдачи на поле и в тренировочном процессе. Не просто так команда успешно выступала при нем. Наверное, это было мое лучшее время в "Динамо". Это был пик не только мой, это был пик всей команды. Мы все прибавили и классно играли. В этом большая заслуга тренера — он помог футболистам раскрыться и дать клубу как можно больше», — сказал Шунин «Матч ТВ».

    38-летний Шунин закончил карьеру летом 2024 года, в основном составе «Динамо» он дебютировал в 2007 году и выступал за бело-голубых на протяжении 17 сезонов. Сандро Шварц был наставником московского клуба с октября 2020 по май 2022 года.

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