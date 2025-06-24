В группе А клубного чемпионата мира состоится матчи египетского. Встреча команд пройдет на «Мидоулэндс» в Ист Рутерфорд 24 июня. Начало в 04:00 по мск.

В преддверие этого поединка «Порту» имеет один пункт и отстает от зоны плей-офф на 3 очка. Та же ситуация и с «Аль-Ахли».

Таким образом, командам нужно побеждать, чтобы иметь шансы на выход из группы. В прошлом туре «Порту» потерпел поражение от «Интера», не удержав ничью. «Аль-Ахли» всухую уступил «Палмейрасу» и во второй раз подряд остался без забитых мячей.

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Букмекеры высоко оценивают шансы «Порту» на победу — 1.71 и 4.60.

На сайте LiveSport.Ru вышел прогноз экспертов с коэффициентом 2.15.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча «Порту» — «Аль-Ахли» смотрите на LiveCup.Run.

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