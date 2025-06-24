Мастантуоно: Переход в «Реал» — мечта, ставшая реальностью

Новичоквысказался о переходе в мадридский клуб.

«Каждый игрок в мире мечтает играть за "Ривер Плейт" и "Реал Мадрид". Я хочу покинуть "Ривер Плейт" на высокой ноте, потому что он дал мне все, и я очень благодарен. Я сосредоточен на "Ривер Плейт" и стремлении выиграть Клубный чемпионат мира.

То, как Хаби Алонсо разговаривал со мной, было потрясающе, и я невероятно благодарен ему за это. Этот разговор оказал большое влияние, потому что то, что ты нужен тренеру, является важным показателем доверия. Покинуть такой клуб, как "Ривер Плейт", непросто, и его слова действительно побудили меня совершить этот шаг.

Играть за "Реал" — это мечта, ставшая реальностью. Мне не нужно описывать словами, что это за клуб, мы все это знаем. Это клуб, который выиграл больше всего трофеев в Европе и является лучшим клубом мира. Это новый вызов в моей жизни — и очень хороший», — приводит слова Мастантуоно DAZN.

В текущем сезоне хавбек забил 7 мячей и сделал 4 результативные передачи в 19 играх. Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони вызвал его в национальную команду на отборочные матчи ЧМ-2026.