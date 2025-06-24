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    Мастантуоно: Переход в «Реал» — мечта, ставшая реальностью

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    Новичок «Реала» Франко Мастантуоно высказался о переходе в мадридский клуб.

    Франко Мастантуоно
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    Франко Мастантуоно

    «Каждый игрок в мире мечтает играть за "Ривер Плейт" и "Реал Мадрид". Я хочу покинуть "Ривер Плейт" на высокой ноте, потому что он дал мне все, и я очень благодарен. Я сосредоточен на "Ривер Плейт" и стремлении выиграть Клубный чемпионат мира.

    То, как Хаби Алонсо разговаривал со мной, было потрясающе, и я невероятно благодарен ему за это. Этот разговор оказал большое влияние, потому что то, что ты нужен тренеру, является важным показателем доверия. Покинуть такой клуб, как "Ривер Плейт", непросто, и его слова действительно побудили меня совершить этот шаг.

    Играть за "Реал" — это мечта, ставшая реальностью. Мне не нужно описывать словами, что это за клуб, мы все это знаем. Это клуб, который выиграл больше всего трофеев в Европе и является лучшим клубом мира. Это новый вызов в моей жизни — и очень хороший», — приводит слова Мастантуоно DAZN.

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