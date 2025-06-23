«Реал» готов продлить контракт с Винисиусом

намерен подписать новое долгосрочное соглашение с форвардом, сообщает инсайдер Николо Скира.

По данным журналиста, контракт 24-летнего бразильца будет продлен до 2030 года.

Ожидается, что зарплата Винисиуса составит около 20 миллионов евро в год с постепенным увеличением в последующие сезоны.

Напомним, футболист выступает за «Реал» с 2018 года, когда перешёл из «Фламенго» за 45 миллионов евро. Его текущий контракт действует до 30 июня 2027 года.

На фоне недавней волны критики в соцсетях игрок временно убрал из своего профиля упоминание о клубе и удалил несколько публикаций в форме «Реала». Несмотря на это, в клубе уверены в будущем сотрудничестве с бразильцем.