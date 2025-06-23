1-й таймРед Булл Зальцбург — Аль-ХиляльОнлайн
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    Малком«Ред Булл Зальцбург» — «Аль-Хиляль». Онлайн, прямая трансляция
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    «Зальцбург» — «Аль-Хиляль»: смотреть онлайн в прямом эфире

    Футбол Клубный чемпионат мира Ред Булл Зальцбург Аль-Хиляль
    Австрийский «Зальцбург» и саудовский клуб «Аль-Хиляль» сыграют во втором туре клубного чемпионата мира. Команды встретятся 23 июня в 01:00 мск.

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    «Зальцбург» сейчас возглавляет группу H после победы над «Пачукой». Очередная победа досрочно выведет команду в плей-офф. Однако соперник теперь не из слабых. В прошлом туре саудиты отобрали очки у мадридского «Реала».

    «Аль-Хиляль» находится в хорошей форме. Клуб давно не знает поражений. В его составе много хороших игроков. «Зальцбург» ждет очень непростое испытание.

    Прогнозы и ставки

    Информация для ставок:

    • Букмекеры дают на победу «Зальцбурга» 3.85, на победу «Аль-Хиляля» — 1.87, на ничью — 4.20.

    • Эксперты LiveSport в своем прогнозе предложили ставку на исход и ставку на тотал.

    Трансляция матча

    Прямую трансляцию матча «Зальцбург» — «Аль-Хиляль» смотрите на LiveCup.Run.

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