«Зальцбург» сейчас возглавляет группу H после победы над «Пачукой». Очередная победа досрочно выведет команду в плей-офф. Однако соперник теперь не из слабых. В прошлом туре саудиты отобрали очки у мадридского «Реала».
«Аль-Хиляль» находится в хорошей форме. Клуб давно не знает поражений. В его составе много хороших игроков. «Зальцбург» ждет очень непростое испытание.
Прогнозы и ставки
Информация для ставок:
- Букмекеры дают на победу «Зальцбурга» 3.85, на победу «Аль-Хиляля» — 1.87, на ничью — 4.20.
- Эксперты LiveSport в своем прогнозе предложили ставку на исход и ставку на тотал.
Трансляция матча
Прямую трансляцию матча «Зальцбург» — «Аль-Хиляль» смотрите на LiveCup.Run.
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