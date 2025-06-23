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    «Манчестер Сити» — «Аль-Аин»: смотреть онлайн в прямом эфире

    Футбол Клубный чемпионат мира Футбол Англии Манчестер Сити
    23 июня в 04:00 по мск состоится поединок второго тура клубного чемпионата мира, в котором сойдутся «Манчестер Сити» и саудовский «Аль-Аин».

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    «Ман Сити» набрал 3 очка, обыграв марокканский «Видад» 2:0. В сегодняшнем поединке победа позволит «горожанам» оформить путевку в плей-офф.

    «Аль-Аин» показал, что имеет серьезные проблемы в обороне. Клуб потерпел крупное поражение от «Ювентуса» со счетом 0:5. Теперь номинальные гости являются последней командой в таблице группы.

    Прогнозы и ставки

    Информация для ставок:

    • Букмекеры дают мало шансов саудовской команде: 1.12 на победу «Сити», 10.0 на ничью, 20.0 на победу «Аль-Аина»

    • На LiveSport вышел прогноз, в котором эксперты предсказали «Ман Сити» успех.

    • По прогнозу ИИ «Манчестер Сити» одержит разгромную победу со счетом 4:0.

    Трансляция матча

    Прямую трансляцию матча «Манчестер Сити» — «Аль-Аин» смотрите на LiveCup.Run.

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    Там же можно найти ссылки на прямые трансляции многих других матчей в разных видах спорта.

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