«Ман Сити» набрал 3 очка, обыграв марокканский «Видад» 2:0. В сегодняшнем поединке победа позволит «горожанам» оформить путевку в плей-офф.
«Аль-Аин» показал, что имеет серьезные проблемы в обороне. Клуб потерпел крупное поражение от «Ювентуса» со счетом 0:5. Теперь номинальные гости являются последней командой в таблице группы.
Прогнозы и ставки
Информация для ставок:
- Букмекеры дают мало шансов саудовской команде: 1.12 на победу «Сити», 10.0 на ничью, 20.0 на победу «Аль-Аина»
- На LiveSport вышел прогноз, в котором эксперты предсказали «Ман Сити» успех.
- По прогнозу ИИ «Манчестер Сити» одержит разгромную победу со счетом 4:0.
Трансляция матча
Прямую трансляцию матча «Манчестер Сити» — «Аль-Аин» смотрите на LiveCup.Run.
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