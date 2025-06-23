«Барселона» хочет продлить контракт Френки де Йонга до конца июня

близка к продлению контракта с полузащитником

По данным Mundo Oeportivo, клуб и игрок ведут переговоры уже несколько месяцев, и стороны рассчитывают завершить сделку до конца июня.

Ожидается, что новое соглашение будет рассчитано до лета 2029 года, а реструктуризация условий позволит «Барселоне» улучшить финансовое положение клуба для будущих трансферов.

Действующий контракт де Йонга истекает летом 2026 года. В минувшем сезоне 28-летний нидерландский полузащитник провел 46 матчей во всех турнирах, забил 2 гола и отдал 2 результативные передачи