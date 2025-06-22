Рангник — о Ямале: Он с другой планеты, невероятный игрок

Главный тренер сборнойподелился мнением об игре нападающегои сборной

«Каждое столетие появляется такой игрок. Всего в 17 лет, с такой зрелостью… Если вы посмотрите, как он играет, то почувствуете, что он с другой планеты. Удивительно, невероятный игрок. Каждый тренер хочет иметь такого игрока в своей команде. И большая разница с другими звёздами высшего класса в том, что он также усердно работает в прессинге. Я почти уверен, что если тренер скажет ему, что нужно сделать то или это, Ламин не будет изображать диву», — приводит слова Рангника Sport.es.

В минувшем сезоне Ямаль принял участие в 55 матчах во всех турнирах, в которых отметился 18 голами и 25 результативными передачами. В составе «Барселоны» 17-летний вингер стал чемпионом Испании, а также выиграл кубок и суперкубок страны.