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    Винисиус («Реал»)«Реал» — «Пачука». Онлайн, прямая трансляция
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    Рангник — о Ямале: Он с другой планеты, невероятный игрок

    Футбол Футбол Испании Барселона Сборная Австрии
    Главный тренер сборной Австрии Ральф Рангник поделился мнением об игре нападающего «Барселоны» и сборной Испании Ламина Ямаля.

    Ламин Ямаль
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    Ламин Ямаль

    «Каждое столетие появляется такой игрок. Всего в 17 лет, с такой зрелостью… Если вы посмотрите, как он играет, то почувствуете, что он с другой планеты. Удивительно, невероятный игрок. Каждый тренер хочет иметь такого игрока в своей команде. И большая разница с другими звёздами высшего класса в том, что он также усердно работает в прессинге. Я почти уверен, что если тренер скажет ему, что нужно сделать то или это, Ламин не будет изображать диву», — приводит слова Рангника Sport.es.

    В минувшем сезоне Ямаль принял участие в 55 матчах во всех турнирах, в которых отметился 18 голами и 25 результативными передачами. В составе «Барселоны» 17-летний вингер стал чемпионом Испании, а также выиграл кубок и суперкубок страны.

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