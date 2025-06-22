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    Источник: Жоан Гарсия столкнулся с волной негатива после перехода в «Барселону»

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    Новоиспеченный вратарь «Барселоны» Жоан Гарсия столкнулся с волной негатива после перехода из «Эспаньола».

    Жоан Гарсия
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    Жоан Гарсия

    Как сообщает Sport.es, 24-летний голкипер начал получать многочисленные угрозы и звонки с неизвестных номеров на свой телефон. В связи с этим Гарсия был вынужден сменить номер и ограничить круг общения, не покидая дом.

    Официально о трансфере Жоана Гарсии «Барселона» объявила 18 июня. Контракт с вратарём заключён до 30 июня 2031 года.

    В минувшем сезоне Гарсия был основным вратарем «Эспаньола», проведя 34 матча и пропустив 36 голов. В новом сезоне он будет конкурировать за место в воротах «Барселоны» с Марком-Андре тер Стегеном.

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