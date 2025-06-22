«Флуминенсе» в прошлом туре добился ничьи с «Боруссией» Дортмунд. Победа в этом матче значительно повысит шансы команды на выход в плей-офф.
«Ульсан» сейчас — андердог квартета, поскольку проиграл африканскому «Мамелоди». При этом нельзя сказать, что корейцы с треском провалились в том поединке. В любом случае они понимают свою ситуацию и сегодня попытаются исправиться.
Прогнозы и ставки
Информация для ставок:
- Букмекеры оценивают шансы команд коэффициентами 1.58 и 6.10.
- Эксперты LiveSport полагают, что у «Флуминенсе» выше шансы на успех.
- Искусственный интеллект сделал ставку на безголевую ничью.
Трансляция матча
Прямую трансляцию матча «Флуминенсе» — «Ульсан» смотрите на LiveCup.Run.
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