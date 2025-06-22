Деку: Моя обязанность — построить для тренера лучшую команду

Жоан Гарсия Фото: globallookpress.com
«Мне не нужно разговаривать с тер Стегеном. Моя обязанность — построить для тренера лучшую возможную команду. Роль игроков не моя забота», — приводит слова Деку Diario Sport.
24-летний Гарсия недавно присоединился к каталонскому клубу, и в СМИ появились предположения, что он может стать основным голкипером «блауграны».
Также сообщалось, что руководство рассчитывает на уход 33-летнего Марка-Андре тер Стегена этим летом, однако сам немецкий вратарь не намерен покидать команду.