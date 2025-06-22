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    Деку: Моя обязанность — построить для тренера лучшую команду

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    Деку прокомментировал ситуацию вокруг вратарей «Барселоны» после перехода Жоана Гарсии из «Эспаньола».

    Жоан Гарсия
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    Жоан Гарсия

    «Мне не нужно разговаривать с тер Стегеном. Моя обязанность — построить для тренера лучшую возможную команду. Роль игроков не моя забота», — приводит слова Деку Diario Sport.

    24-летний Гарсия недавно присоединился к каталонскому клубу, и в СМИ появились предположения, что он может стать основным голкипером «блауграны».

    Также сообщалось, что руководство рассчитывает на уход 33-летнего Марка-Андре тер Стегена этим летом, однако сам немецкий вратарь не намерен покидать команду.

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