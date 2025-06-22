ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Илья КазаковИлья Казаков: Впечатлило то, как быстро ЦСКА договорился с Челестини
    Все новости спорта

    Деку: Уход из «Барселоны» не входит в планы Араухо

    Футбол Календарь Примеры Прогнозы на Примеру Ла Лига Футбол Испании Барселона
    Спортивный директор «Барселоны» Деку высказался о будущем защитника Рональда Араухо в команде.

    Рональд Араухо
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Рональд Араухо

    «Мы хотим улучшить команду, а не сделать её хуже. А если мы потеряем важного игрока, то сделаем всё только хуже. У Рональда есть контракт, он продлил его, и он выдержал трудный сезон, с несправедливой критикой. Он один из лучших центральных защитников в мире. Уход не входит в планы Рональда. Он хочет вернуться к своей лучшей форме», — приводит слова Деку La Vanguardia.

    В минувшем сезоне Араухо провел 25 матчей во всех турнирах, забил два гола и сделал две результативные передачи.

    Читайте также

    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Сливочные» уничтожат мексиканскую команду?
  • «Реал» — «Пачука». Прогноз и ставки
  • 2.05
    •
  • Немецкая молодёжка быстро добьётся своего
  • Германия (U21) — Италия (U21). Прогноз и ставки
  • 2.40
    •
  • «Старая Сеньора» разнесёт оборону марокканцев
  • «Ювентус» — «Видад». Прогноз и ставки
  • 3.00
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьФрибет €130 только по промо LS1W ИгратьБонус до $1000 на первое пополнение ИгратьБонус $1500 + 150 FS новым игрокам ИгратьБонус $350 на второй депозит ИгратьФрибет €5 по промо LIVESPORT
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.69
  • Экспресс дня 22 июня
  • Сегодня в 22:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Реал — Пачука
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.40
  • Прогноз на матч Германия (U21) — Италия (U21)
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  3.00
  • Прогноз на матч Ювентус — Видад
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.20
  • Прогноз на матч Дания (U21) — Франция (U21)
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.17
  • Прогноз на матч Нидерланды (U19) — Румыния (U19)
  • Футбол
  • Завтра в 21:00
    •  2.02
  • Прогноз на матч Испания (U19) — Германия (U19)
  • Футбол
  • Завтра в 18:00
    •  2.32
  • Прогноз на матч Мурас Юнайтед — Алдиер
  • Футбол
  • Завтра в 17:00
    •  2.38
  • Прогноз на матч Эванс — Кецманович
  • Теннис
  • Завтра в 13:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры