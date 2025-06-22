Деку: Уход из «Барселоны» не входит в планы Араухо

Спортивный директорвысказался о будущем защитника Рональда Араухо в команде.

«Мы хотим улучшить команду, а не сделать её хуже. А если мы потеряем важного игрока, то сделаем всё только хуже. У Рональда есть контракт, он продлил его, и он выдержал трудный сезон, с несправедливой критикой. Он один из лучших центральных защитников в мире. Уход не входит в планы Рональда. Он хочет вернуться к своей лучшей форме», — приводит слова Деку La Vanguardia.

В минувшем сезоне Араухо провел 25 матчей во всех турнирах, забил два гола и сделал две результативные передачи.