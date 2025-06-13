Александер-Арнольд: Пусть все называют меня Трент

Трент Александер-Арнольд Фото: globallookpress.com
«Всё довольно просто. За годы поездок по Европе я заметил, что людям сложно с моим именем. В нём три слова — Трент Александер-Арнольд — и каждый называет меня по-разному: кто-то — Александер, кто-то — Арнольд, кто-то — просто Трент.
Поэтому я решил упростить. Меня зовут Трент — именно так теперь и будет написано на моей футболке. Пусть все называют меня этим именем», — приводит слова Трента AS.
Александер-Арнольд ранее играл за «Ливерпуль». «Реал» представил футболиста 12 июня.