«Реал» Мадрид и Louis Vuitton объявили о начале сотрудничества

«Реал» Мадрид и Louis Vuitton Фото: Официальный сайт мадридского «Реала»
Как официально сообщило руководство клуба, с французским брендом Louis Vuitton подписано партнерское соглашение. Дом моды стал официальным спонсором как мужской, так и женской команды «Реала», а также мужского баскетбольного клуба.
В рамках сотрудничества Louis Vuitton займется созданием эксклюзивных образов для игроков и тренерского штаба на выездные матчи и ключевые официальные мероприятия.
Это включает не только повседневную одежду, но и торжественные наряды, отражающие статус и стиль одного из самых титулованных клубов мира.