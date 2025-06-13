«Реал» Мадрид и Louis Vuitton объявили о начале сотрудничества

Испанский грандМадрид расширяет границы своего влияния за пределами футбольного поля.

Топ Бонус Получить Новым игрокамТрансляции матчей «Реал» Мадрид и Louis Vuitton Фото: Официальный сайт мадридского «Реала»

Как официально сообщило руководство клуба, с французским брендом Louis Vuitton подписано партнерское соглашение. Дом моды стал официальным спонсором как мужской, так и женской команды «Реала», а также мужского баскетбольного клуба.

В рамках сотрудничества Louis Vuitton займется созданием эксклюзивных образов для игроков и тренерского штаба на выездные матчи и ключевые официальные мероприятия.

Это включает не только повседневную одежду, но и торжественные наряды, отражающие статус и стиль одного из самых титулованных клубов мира.