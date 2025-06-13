Филиппо Индзаги покидает «Пизу»: контракт расторгнут по обоюдному согласию

Главный тренерзавершил сотрудничество с клубом.

Как официально сообщила команда, 51-летний итальянский специалист ушел по обоюдному согласию сторон. Индзаги возглавлял «Пизу» с лета 2024 года и сыграл ключевую роль в её возвращении в элиту итальянского футбола.

Под его руководством команда заняла второе место в Серии B в минувшем сезоне, оформив прямую путёвку в Серию А.

По информации La Gazzetta dello Sport, вскоре экс-наставник «Пизы» может вернуться в Серию B. Ожидается, что он возглавит другой известный клуб — «Палермо».