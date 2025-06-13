Горшков: Рад, что в концовке мне доверили место в составе

Защитникподвел итоги первого сезона в клубе из Санкт-Петербурга.

«Первые 12 туров в "Зените" я играл в каждой игре, до травмы. Потом был неудачный период после. Весеннюю часть занесу в актив себе. Рад, что в концовке, когда была вся борьба за чемпионство и самые важные матчи, мне доверили место в составе. Особенно приятно», — приводит слова Горшкова «Чемпионат».

В рамках чемпионата России футболист провел 15 матчей, сделав одну результативную передачу. Суммарно россиянин отыграл 499 минут в РПЛ. Ранее Горшков выступал за «Крылья Советов».