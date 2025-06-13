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    Источник: Карел Герартс рассматривается как кандидат на пост главного тренера ЦСКА

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    Как стало известно «Чемпионату», 43-летний бельгийский специалист Карел Герартс находится в числе претендентов на пост главного тренера московского ЦСКА.

    Карел Герартс
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    Карел Герартс

    На данный момент Герартс не связан с каким-либо клубом и числится свободным агентом. Ранее он возглавлял берлинский «Унион», а с 2023 года работал наставником немецкого «Шальке-04», однако был уволен после вылета команды из Бундеслиги.

    Напомним, что пост главного тренера ЦСКА стал вакантным после ухода серба Марко Николича, который покинул клуб досрочно, чтобы возглавить греческий АЕК.

    По информации СМИ, Николич сам выплатил часть компенсации за расторжение контракта с ЦСКА, чтобы освободить себя для нового назначения.

    Под руководством сербского специалиста армейцы дважды завоевали Кубок России (2023, 2024) и в минувшем сезоне заняли третье место в турнирной таблице РПЛ.

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