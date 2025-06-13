Булыкин: У Герартса не получилось в «Шальке», для ЦСКА это большой риск

Бывший игрок сборной Россиипрокомментировал информацию о возможном назначениина пост главного тренера

«Приятно, когда те, против кого или с кем играл, становятся звездами, как Лукаку или Вертонген. Или становятся тренерами. Но я бы на месте ЦСКА рассмотрел не Герартса, а российских специалистов. Это было бы круче для нашего футбола.

Если учесть, что у Герартса не получилось в "Шальке", для ЦСКА это большой риск. Лучше рискнуть своими ребятами, которые ближе к российскому футболу и болельщикам, чем опять приглашать иностранца, который не факт что себя покажет в России. У нас не только ЦСКА, но и все другие клубы любят брать неизвестных иностранных тренеров. Я категорически против такого подхода», — приводит слова Булыкина «Чемпионат».

Напомним, что пост главного тренера ЦСКА стал вакантным после ухода серба Марко Николича, который покинул клуб досрочно, чтобы возглавить греческий АЕК.

По информации СМИ, Николич сам выплатил часть компенсации за расторжение контракта с ЦСКА, чтобы освободить себя для нового назначения.