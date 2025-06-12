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    Кроос: При Флике в «Барселоне» стал другой менталитет

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    Знаменитый немецкий полузащитник Тони Кроос рассказал, что изменилось в «Барселоне» после назначения туда Ханса-Дитера Флика.

    Ханс-Дитер Флик
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    Ханс-Дитер Флик

    «При Хансе Флике некоторые игроки "Барселоны" были наказаны за опоздания. Это разные философии. В "Реале" над этим посмеялись бы. В "Реале" часто было неизвестно, кто опаздывает, игрок или тренер. Это другой менталитет — не давать кому-то играть, потому что он опоздал на пять минут. Разные подходы, оба из которых работают. Можно сказать, что у Флика типичный немецкий менталитет», — сказал Кроос в подкасте Einfach mal Luppen.

    Кроос работал с Фликом в сборной Германии и «Баварии». Недавно появилась информация, что немецкий наставник часто наказывал игроков «Барселоны» за опоздания.

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