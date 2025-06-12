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    Чехия U21 — Англия U21: смотреть онлайн в прямом эфире

    Футбол Евро-2023 U21 Сборная Чехии Сборная Англии Футбол Англии
    Молодежные сборные Чехии и Англии до 12 года сыграют в очном матче 1-го тура чемпионата Европы. Встреча состоится 12 июня в 22:00 по мск.

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    Чехам предстоит крайне непростая игра. Англия является победителем прошлого розыгрыша и, соответственно, одним из фаворитов всего текущего турнира.

    Между собой команды играли относительно недавно — в 2021, 2022, 2023 годах. Во всех случаях Англия побеждала. Теперь стоит вопрос, сможет ли Чехия в ответственный момент прибавить и прервать черную полосу?

    Прогнозы и ставки

    Информация для ставок:

    • Букмекеры дают 5.50 на Чехию и 1.57 на Англию. За 4.25 можно взять ставку на ничью.

    • Экспертам LiveSport симпатизирует молодая и таланливая английская команда. Они считают, что перевес будет на ее стороне.

    Трансляция матча

    Прямую трансляцию матча Чехия U21 — Англия U21 смотрите на LiveCup.Run.

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    Там же можно найти ссылки на прямые трансляции многих других матчей в разных видах спорта.

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