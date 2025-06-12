Чехам предстоит крайне непростая игра. Англия является победителем прошлого розыгрыша и, соответственно, одним из фаворитов всего текущего турнира.
Между собой команды играли относительно недавно — в 2021, 2022, 2023 годах. Во всех случаях Англия побеждала. Теперь стоит вопрос, сможет ли Чехия в ответственный момент прибавить и прервать черную полосу?
Прогнозы и ставки
Информация для ставок:
- Букмекеры дают 5.50 на Чехию и 1.57 на Англию. За 4.25 можно взять ставку на ничью.
- Экспертам LiveSport симпатизирует молодая и таланливая английская команда. Они считают, что перевес будет на ее стороне.
Трансляция матча
Прямую трансляцию матча Чехия U21 — Англия U21 смотрите на LiveCup.Run.
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