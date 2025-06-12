«Реал» Мадрид официально представил Трента Александер-Арнольда

Сегодня, 12 июня, в «Реал Мадрид Сити» состоялась официальная презентация нового защитника мадридского

Топ Бонус Получить Новым игрокамТрансляции матчей Трент Александер-Арнольд и Флорентино Перес Фото: Официальный сайт мадридского «Реала»

На церемонии президент клуба Флорентино Перес поприветствовал англичанина, который подписал контракт на шесть сезонов — до конца июня 2031 года.

После подписания соглашения Александер-Арнольд получил памятные подарки: копию стадиона, часы и футболку с 12-м номером, под которым он будет выступать за «Реал».

26-летний Александер-Арнольд перешел в испанский клуб из «Ливерпуля» на правах свободного агента. В минувшем сезоне он провел 44 матча на клубном уровне, забил 4 гола и отдал 8 результативных передач.