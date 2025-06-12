ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Лионель Месси с Кубком мираГод до мундиаля. Все, что нужно знать перед стартом ЧМ-2026
    Все новости спорта

    «Реал» Мадрид официально представил Трента Александер-Арнольда

    Футбол Календарь Примеры Прогнозы на Примеру Футбол Испании Ла Лига Реал Мадрид
    Сегодня, 12 июня, в «Реал Мадрид Сити» состоялась официальная презентация нового защитника мадридского «Реала» Трента Александер-Арнольда.

    Трент Александер-Арнольд и Флорентино Перес
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Трент Александер-Арнольд и Флорентино Перес

    На церемонии президент клуба Флорентино Перес поприветствовал англичанина, который подписал контракт на шесть сезонов — до конца июня 2031 года.

    После подписания соглашения Александер-Арнольд получил памятные подарки: копию стадиона, часы и футболку с 12-м номером, под которым он будет выступать за «Реал».

    26-летний Александер-Арнольд перешел в испанский клуб из «Ливерпуля» на правах свободного агента. В минувшем сезоне он провел 44 матча на клубном уровне, забил 4 гола и отдал 8 результативных передач.

    Читайте также

    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Флорида» увеличит отрыв в финальной серии?
  • «Флорида» — «Эдмонтон». Прогноз и ставки
  • 2.09
    •
  • Медведев снова проиграет Маннарино на траве?
  • Медведев — Маннарино. Прогноз и ставки
  • 2.03
    •
  • Английская молодёжка начнет без раскачки
  • Чехия U21 — Англия U21. Прогноз и ставки
  • 2.05
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьФрибет €130 только по промо LS1W ИгратьБонус до $1000 на первое пополнение ИгратьБонус $1500 + 150 FS новым игрокам ИгратьБонус $350 на второй депозит ИгратьФрибет €5 по промо LIVESPORT
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    5.31
  • Экспресс дня 12 июня
  • Сегодня в 22:00
    •  2.09
  • Прогноз на матч Флорида — Эдмонтон
  • Хоккей
  • Завтра в 03:00
    •  2.03
  • Прогноз на матч Медведев — Маннарино
  • Теннис
  • Сегодня в 15:30
    •  2.05
  • Прогноз на матч Чехия U21 — Англия U21
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.15
  • Прогноз на матч Финляндия U21 — Нидерланды U21
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Германия U21 — Словения U21
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.32
  • Прогноз на матч Алга — Барс
  • Футбол
  • Завтра в 17:30
    •  3.20
  • Прогноз на матч Абдыш-Ата — Кыргызалтын
  • Футбол
  • Завтра в 17:00
    •  2.11
  • Прогноз на матч Эсхата — Вахш
  • Футбол
  • Завтра в 17:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры