Глава Ла Лиги Тебас: С Флорентино Пересом в настоящее время нет никаких отношений

Президент Ла Лигиотреагировал на жалобы от «Реала» и «Барселоны» относительно работы арбитров по ходу сезона.

«Каталонская "Барселона" жалуется на судейство дважды за сезон, а "Реал" — каждый игровой день, они всегда жалуются даже перед матчами. Но как только они потеряли шансы на Ла Лигу, перестали выпускать видео против судей. Так для чего же они были? А когда им уже было нечего ловить, то остановились.

С "Реалом", как клубом, отношения такие, какими они должны быть, за исключением проблем со спортивными трансляциями. А с Флорентино Пересом в настоящее время нет никаких отношений, потому что мы придерживаемся двух совершенно разных позиций относительно организации профессионального футбола. Флорентино придерживается элитарной и олигархической идеи, похожей на Суперлигу, когда дело доходит до принятия решений, но у нас другой путь.

Президент "Реала" ходит и говорит за каждым приемом пищи, что он собирается выгнать меня, что Национальный совет по спорту Испании согласен с моим увольнением… При этом подавляющее число клубов голосуют за меня», — сказал Тебас в программе El Larguero на Cadena SER.