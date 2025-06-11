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    Шерки: Я страстно желаю играть за Гвардиолу

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    Новичок «Манчестер Сити» Райан Шерки высказался о своем переходе в английскую команду.

    Райан Шерки
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    Райан Шерки

    «Я очень рад играть за "Манчестер Сити". Это крупнейший клуб в Европе. Мне нравится стиль игры, он очень важен для меня.

    Это мой выбор, и я думаю, что это лучший выбор для моей карьеры, потому что "Манчестер Сити" — лучший вариант для меня.

    Гвардиола? Для меня он лучший тренер в мире, и я думаю, что он лучший тренер в истории. Я страстно желаю играть за него!» — цитирует Шерки клубная пресс-служба.

    В прошедшем сезоне Шерки провел за «Лион» 30 матчей в рамках Лиги 1, забил 8 голов и сделал 11 голевых передач.

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