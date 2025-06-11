Семин: Мы находимся следом за пятеркой сильнейших лиг Европы

Российский тренервысказался о том, что Opta поставил РПЛ на 23-е место в рейтинге чемпионатов.

«Думаю, мы должны поближе быть, а не на 23 месте. Это нас недооценили! Мы в Европе на 6-7 место претендуем. Не знаю, почему нас так низко поставили. Все критерии, по которым определяется место, очень спорные.

Я определяю по тому, что вижу: наблюдаю за играми чемпионатов, вижу, как происходит функционирование лиги. Поэтому мы находимся следом за пятеркой сильнейших лиг Европы», — цитирует Семина Sport24.

Напомним, что российские клубе уже на протяжении трех лет не выступают на международной арене.