Рейндерс: Выступать в Премьер-лиге — это тоже мечта, ставшая явью

Новичоквысказался о переходе в английский клуб.

«Я в восторге от перехода в "Манчестер Сити". "Сити" — одна из крупнейших команд в мире, с лучшим тренером, игроками мирового класса и великолепной инфраструктурой. Под руководством Пепа Гвардиолы "Сити" выиграл так много титулов, и я хочу помочь ему добиться ещё большего успеха в ближайшие годы. Выступать в Премьер-лиге — это тоже мечта, ставшая явью. На протяжении многих лет в этой лиге выступали многие из лучших голландских игроков, и это вдохновляет идти по их стопам.

С нетерпением жду начала работы, встречи с другими игроками и демонстрации болельщикам "Манчестер Сити" того, на что я способен», — цитирует Рейндерса клубная пресс-служба.

Рейндерс провел два сезона в составе «Милана» и по итогам кампании 2024/25 был признан лучшим полузащитником Серии А.