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    Рейндерс: Выступать в Премьер-лиге — это тоже мечта, ставшая явью

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    Новичок «Манчестер Сити» Тейани Рейндерс высказался о переходе в английский клуб.

    Тейани Рейндерс
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    Тейани Рейндерс

    «Я в восторге от перехода в "Манчестер Сити". "Сити" — одна из крупнейших команд в мире, с лучшим тренером, игроками мирового класса и великолепной инфраструктурой. Под руководством Пепа Гвардиолы "Сити" выиграл так много титулов, и я хочу помочь ему добиться ещё большего успеха в ближайшие годы. Выступать в Премьер-лиге — это тоже мечта, ставшая явью. На протяжении многих лет в этой лиге выступали многие из лучших голландских игроков, и это вдохновляет идти по их стопам.

    С нетерпением жду начала работы, встречи с другими игроками и демонстрации болельщикам "Манчестер Сити" того, на что я способен», — цитирует Рейндерса клубная пресс-служба.

    Рейндерс провел два сезона в составе «Милана» и по итогам кампании 2024/25 был признан лучшим полузащитником Серии А.

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