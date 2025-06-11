Кержаков: Соболев забил несколько важных голов, концовка чемпионата принесла какой-то результат

Бывший игрокподелился мнением об игре форварда петербургской командыв прошедшем сезоне.

«Не могу судить о том, провальный это трансфер или нет. Наши мнения могут не совпадать с мнением тех людей, которые отвечают за его трансфер и видят его на тренировках. Может, он выполняет все требования Семака и полностью ему подходит. Если тренер ему доверяет и выпускает на поле, значит, он его полностью устраивает. Соболев забил несколько важных голов, концовка чемпионата принесла какой-то результат», — приводит слова Кержакова «Спорт-Экспресс».

В минувшем сезоне 28-летний нападающий провел 31 матч за «Зенит» во всех турнирах, в которых забил 7 мячей и отдал 4 голевые передачи.