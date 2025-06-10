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    Семин: Не вижу проблем в поиске тренера ЦСКА после ухода Николича

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    Знаменитый российский тренер Юрий Семин не видит большой проблемы после ухода Марко Николича из ЦСКА в отличие от тех времен, когда армейцев покидали Валерий Газзаев или Леонид Слуцкий.

    Марк Николич
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    Марк Николич

    «Вспомните, у Федотова был более удачный сезон с ЦСКА, и он тоже покинул клуб. Поэтому уход Николича меня не удивил. В клубе работают профессионалы, команда очень квалифицированная, с сильными игроками. Сложнее было найти тренера после ухода Газзаева, Слуцкого. Не вижу проблем в поиске нового тренера для армейцев после ухода Николича», — сказал Семин «Матч ТВ».

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  • 08/06/2025

    • Вчера, 9 июня, стало известно об уходе Николича из ЦСКА. С командой он работал с лета 2024 года. Под руководством серба армейцы выиграли Кубок России и стали третьими в РПЛ.

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