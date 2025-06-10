Семин: Не вижу проблем в поиске тренера ЦСКА после ухода Николича

Знаменитый российский тренерне видит большой проблемы после уходаиз ЦСКА в отличие от тех времен, когда армейцев покидали

«Вспомните, у Федотова был более удачный сезон с ЦСКА, и он тоже покинул клуб. Поэтому уход Николича меня не удивил. В клубе работают профессионалы, команда очень квалифицированная, с сильными игроками. Сложнее было найти тренера после ухода Газзаева, Слуцкого. Не вижу проблем в поиске нового тренера для армейцев после ухода Николича», — сказал Семин «Матч ТВ».

Вчера, 9 июня, стало известно об уходе Николича из ЦСКА. С командой он работал с лета 2024 года. Под руководством серба армейцы выиграли Кубок России и стали третьими в РПЛ.