ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Денис БояринцевДенис Бояринцев: Футбол становится всё хуже, а зарплаты игроков наоборот — все больше
  • 09:26
    • НХЛ. «Флорида» разгромила «Эдмонтон» и вышла вперед в финальной серии
  • 08:47
    • Спаллетти может приостановить карьеру
  • 08:57
    • Кисляк: Я хотел бы выступать за «Барселону»
    Все новости спорта

    Кирилл Глебов: ЦСКА способен стать чемпионом

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ РПЛ Футбол России ЦСКА
    19-летний вингер ЦСКА Кирилл Глебов выразил мнение, что армейцы способны выиграть чемпионат России в ближайшее время.

    Кирилл Глебов
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Кирилл Глебов

    «Мы всегда в начале каждого сезона верим в чемпионство, просто сейчас сложилась такая ситуация, что мы поверили в свои силы. Если в начале сезона это было целью, потому что для ЦСКА нет других мест, то весной мы начали понимать, что способны на это.

    Весной мы первые по набранным очкам, поэтому если этим составом провести осень и весну на одном хорошем уровне, то можем спокойно взять чемпионство. Есть ощущение, что именно этот ЦСКА на это способен», — сказал Глебов «Чемпионату».

    Календарь и таблица РПЛ

    В прошлом сезоне ЦСКА выиграл Кубок России. В РПЛ команда завоевала бронзовые медали.

    Читайте также

    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Минск увидит результативный футбол
  • Беларусь — Россия. Прогноз и ставки
  • 1.94
    •
  • Узбеки начнут без прелюдий
  • Узбекистан — Катар. Прогноз и ставки
  • 2.50
    •
  • Польша продолжит свою победную серию?
  • Финляндия — Польша. Прогноз и ставки
  • 2.15
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьФрибет €130 только по промо LS1W ИгратьБонус до $1000 на первое пополнение ИгратьБонус $1500 + 150 FS новым игрокам ИгратьБонус $350 на второй депозит ИгратьФрибет €5 по промо LIVESPORT
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    5.07
  • Экспресс дня 10 июня
  • Сегодня в 21:45
    •  1.94
  • Прогноз на матч Беларусь — Россия
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.50
  • Прогноз на матч Узбекистан — Катар
  • Футбол
  • Сегодня в 16:45
    •  2.15
  • Прогноз на матч Финляндия — Польша
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  3.30
  • Прогноз на матч Нидерланды — Мальта
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  1.98
  • Прогноз на матч Сербия — Андорра
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.20
  • Прогноз на матч Самсонова — Брэнстин
  • Теннис
  • Сегодня в 15:00
    •  2.50
  • Прогноз на матч Перу — Эквадор
  • Футбол
  • Завтра в 04:30
    •  1.82
  • Прогноз на матч Томлянович — Бултер
  • Теннис
  • Сегодня в 15:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры