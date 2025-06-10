Кирилл Глебов: ЦСКА способен стать чемпионом

19-летний вингер ЦСКАвыразил мнение, что армейцы способны выиграть чемпионат России в ближайшее время.

«Мы всегда в начале каждого сезона верим в чемпионство, просто сейчас сложилась такая ситуация, что мы поверили в свои силы. Если в начале сезона это было целью, потому что для ЦСКА нет других мест, то весной мы начали понимать, что способны на это.

Весной мы первые по набранным очкам, поэтому если этим составом провести осень и весну на одном хорошем уровне, то можем спокойно взять чемпионство. Есть ощущение, что именно этот ЦСКА на это способен», — сказал Глебов «Чемпионату».

Календарь и таблица РПЛ

В прошлом сезоне ЦСКА выиграл Кубок России. В РПЛ команда завоевала бронзовые медали.