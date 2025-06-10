сегодня сыграют в матче отборочного цикла чемпионата мира группы G. Он состоится в 21:45 мск.

Финны отстают от поляков на 2 пункта, поэтому в случае победы обойдут их и возглавят таблицу. Судя по последним результатам, сделать это им будет крайне сложно. Они не выиграли последние два поединка.

Польша выиграла две встречи из двух. Впереди очная встреча с Нидерландами, поэтому сегодня поляки постараются выиграть. Их оборона пока что не допустила ни одной результативной ошибки.

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Букмекеры: 3.65 на победу Финляндии, 2.19 на победу Польши.

Прогноз LiveSport: Польша не остановится и продолжит набирать очки.

Прогноз ИИ: Польша выиграет с минимальным результатом 1:0.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча Финляндия — Польша смотрите на LiveCup.Run.

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