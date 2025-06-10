Финны отстают от поляков на 2 пункта, поэтому в случае победы обойдут их и возглавят таблицу. Судя по последним результатам, сделать это им будет крайне сложно. Они не выиграли последние два поединка.
Польша выиграла две встречи из двух. Впереди очная встреча с Нидерландами, поэтому сегодня поляки постараются выиграть. Их оборона пока что не допустила ни одной результативной ошибки.
Прогнозы и ставки
Информация для ставок:
- Букмекеры: 3.65 на победу Финляндии, 2.19 на победу Польши.
- Прогноз LiveSport: Польша не остановится и продолжит набирать очки.
- Прогноз ИИ: Польша выиграет с минимальным результатом 1:0.
Трансляция матча
Прямую трансляцию матча Финляндия — Польша смотрите на LiveCup.Run.
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