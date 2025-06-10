10 июня в Ноттингеме сборнаяпримет сборнуюв товарищеском матче. Старт события в 21:45 мск.

Англичане выиграли 6 последних поединков. В последний раз коллектив Томаса Тухеля победил Андорру 1:0. Для «трех львов» это будет первый товарищеский поединок за последний год.

Сенегал не проигрывает с января прошлого года. Последним результатом команды стала ничья 1:1 с Ирландией в товарищеском поединке.

Между собой соперники играли только один раз. В 2022 году Англия обыграла Сенегал 3:0.

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Букмекеры: ставки принимаются с коэффициентами 1.47 и 7.10.

Прогноз экспертов LiveSport: англичане проведут уверенный и результативный поединок.

Прогноз ИИ: победа Сенегала со счетом 1:0.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча Англия — Сенегал смотрите на LiveCup.Run.

Смотреть матч онлайн Нужны: регистрация и любой депозит Бонус 600EUR Новым игрокам

Там же можно найти ссылки на прямые трансляции многих других матчей в разных видах спорта.