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    Англия — Сенегал: смотреть онлайн в прямом эфире

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    10 июня в Ноттингеме сборная Англии примет сборную Сенегала в товарищеском матче. Старт события в 21:45 мск.

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    Англичане выиграли 6 последних поединков. В последний раз коллектив Томаса Тухеля победил Андорру 1:0. Для «трех львов» это будет первый товарищеский поединок за последний год.

    Сенегал не проигрывает с января прошлого года. Последним результатом команды стала ничья 1:1 с Ирландией в товарищеском поединке.

    Между собой соперники играли только один раз. В 2022 году Англия обыграла Сенегал 3:0.

    Прогнозы и ставки

    Информация для ставок:

    • Букмекеры: ставки принимаются с коэффициентами 1.47 и 7.10.

    • Прогноз экспертов LiveSport: англичане проведут уверенный и результативный поединок.

    • Прогноз ИИ: победа Сенегала со счетом 1:0.

    Трансляция матча

    Прямую трансляцию матча Англия — Сенегал смотрите на LiveCup.Run.

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    Там же можно найти ссылки на прямые трансляции многих других матчей в разных видах спорта.

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