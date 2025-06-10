Англичане выиграли 6 последних поединков. В последний раз коллектив Томаса Тухеля победил Андорру 1:0. Для «трех львов» это будет первый товарищеский поединок за последний год.
Сенегал не проигрывает с января прошлого года. Последним результатом команды стала ничья 1:1 с Ирландией в товарищеском поединке.
Между собой соперники играли только один раз. В 2022 году Англия обыграла Сенегал 3:0.
Прогнозы и ставки
Информация для ставок:
- Букмекеры: ставки принимаются с коэффициентами 1.47 и 7.10.
- Прогноз экспертов LiveSport: англичане проведут уверенный и результативный поединок.
- Прогноз ИИ: победа Сенегала со счетом 1:0.
Трансляция матча
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